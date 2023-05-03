Трансгендерная велосипедистка впервые в истории победила в шоссейной многодневке

Многодневка Tour of the Gila проходит под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Эта организация позволяет трансгендерным атлеткам соревноваться в женских велогонках, если уровень их тестостерона не превышает 2.5 наномолей на литр в течение двух лет.

Киллипс заняла второе место на стартовом этапе соревнований и замкнула тройку лидеров на третьем отрезке турнира. Впоследствии американка выиграла пятый этап и торжествовала в общем зачете Tour of the Gila, сообщает Суспільне. Спорт.

„После недели нонсенса в интернете я особенно благодарна всем, кто продолжает подтверждать, что Twitter – не реальная жизнь. Я люблю своих соперниц и благодарна за каждый случай научиться и расти как человек и спортсменка“, – написала Клиппс в Instagram после своего триумфа на многодневной гонке.

Ранее участие Киллипс в женских соревнованиях жестко раскритиковала американская велосипедистка Инга Томпсон. „Это подчеркивает проблемы, которые существуют в женском велоспорте. У нас более 50 трансгендерных женщин. Что происходит за кадром – женщины просто тихо уходят. Они думают: „Зачем бороться, если это не честно?“, – сказала она в комментарии The Telegraph.

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