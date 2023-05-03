Трансгендерная велосипедистка впервые в истории победила в шоссейной многодневке
Трансгендерная американская атлетка Остин Киллипс выиграла общий зачет шоссейной многодневки Tour of the Gila. Об этом сообщает „Спорт 24“.
Многодневка Tour of the Gila проходит под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI). Эта организация позволяет трансгендерным атлеткам соревноваться в женских велогонках, если уровень их тестостерона не превышает 2.5 наномолей на литр в течение двух лет.
Киллипс заняла второе место на стартовом этапе соревнований и замкнула тройку лидеров на третьем отрезке турнира. Впоследствии американка выиграла пятый этап и торжествовала в общем зачете Tour of the Gila, сообщает Суспільне. Спорт.
„После недели нонсенса в интернете я особенно благодарна всем, кто продолжает подтверждать, что Twitter – не реальная жизнь. Я люблю своих соперниц и благодарна за каждый случай научиться и расти как человек и спортсменка“, – написала Клиппс в Instagram после своего триумфа на многодневной гонке.
Ранее участие Киллипс в женских соревнованиях жестко раскритиковала американская велосипедистка Инга Томпсон. „Это подчеркивает проблемы, которые существуют в женском велоспорте. У нас более 50 трансгендерных женщин. Что происходит за кадром – женщины просто тихо уходят. Они думают: „Зачем бороться, если это не честно?“, – сказала она в комментарии The Telegraph.
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