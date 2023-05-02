02.05.2023, 22:30
ФОТО И ВИДЕО | В столичном Хааберсти произошел пожар в жилом доме. Пострадала женщина(6)
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Во вторник около 21 часа в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что открытым пламенем горит парный жилой дом на улице Луйсу в таллиннском районе Хааберсти.
Пожарные отреагировали на сигнал большими силами.
В 22.15 пожар был взят под контроль. Пожарные осмотрели дом и 22.45 в задымленном помещении нашли женщину. Скорая помощь доставила ее в больницу.
Спасательный департамент просит живущих поблизости людей держать окна своих домов из-за дыма закрытыми.
Загоревшийся дом был построен 15 лет назад.