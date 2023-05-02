ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (433-й день) | Грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области. Верховная Рада признала „рашизм“ государственной идеологией РФ

В боях за Бахмут 26 апреля погибли два канадских добровольца, служивших в Интернациональном легионе, сообщает CBC News. Командир 27-летнего Кайла Портера и 21-летнего Коула Зеленко сообщил изданию, что их часть подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российских сил. По его словам, Портер, Зеленко и как минимум еще трое украинских солдат укрылись в укрепленном бункере, но он был разрушен прямым попаданием.

Российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине, прицельно атакуя гражданские объекты, заявил в эфире национального телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. „Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения“, - рассказал он. Подоляк высказал несколько версий, какие цели преследует Минобороны РФ, применяя именно такую тактику. В частности, по его мнению, российские военные хотят спровоцировать определенные реакции в Украине, например, чтобы ВСУ пошли в контрнаступление без должной подготовки. Москва также пытается повлиять на жителей западных стран, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров, считает Подоляк. „Третья причина - они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо или нет“, - добавил он.