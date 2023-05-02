ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (433-й день) | Грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области. Верховная Рада признала „рашизм“ государственной идеологией РФ
Подводим итоги 433-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 19 ракетных ударов, при этом украинцы уничтожили 15 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Кроме того, ВС РФ совершили 17 авиационных ударов и 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате есть погибшие и раненые из числа мирного населения, в том числе дети, разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура, отмечается в утренней оперативной сводке. Россияне по-прежнему концентрируют основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где отражена 41 атака противника, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, в этих городах украинские воины держат оборону, указывается далее.
Как сообщает Генштаб ВСУ, российские силы на контролируемой ими территории Запорожской области усиливают контрразведывательный и полицейский режимы, „В частности, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Чумацкое захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации“, - отмечается в заявлении. Между тем, в Горностаевке Херсонской области украинский Генштаб отмечает „значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины“, этот факт местное командование оккупационных войск представляет как результат поражения ВСУ.
Украина не должна применять поставленное ФРГ оружие для обстрелов российской территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По данным агентства Reuters, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), он подчеркнул, что такие же требования озвучивали и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружения. По словам Шольца, Киеву должна быть оказана вся необходимая помощь, однако при этом следует сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО. По словам канцлера, на получение боеприпасов для поставленных Германией самоходных артиллерийских установок (САУ) Gepard Украина может рассчитывать с августа.
В боях за Бахмут 26 апреля погибли два канадских добровольца, служивших в Интернациональном легионе, сообщает CBC News. Командир 27-летнего Кайла Портера и 21-летнего Коула Зеленко сообщил изданию, что их часть подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российских сил. По его словам, Портер, Зеленко и как минимум еще трое украинских солдат укрылись в укрепленном бункере, но он был разрушен прямым попаданием.
Российские военные изменили тактику ракетных ударов по Украине, прицельно атакуя гражданские объекты, заявил в эфире национального телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. „Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения“, - рассказал он. Подоляк высказал несколько версий, какие цели преследует Минобороны РФ, применяя именно такую тактику. В частности, по его мнению, российские военные хотят спровоцировать определенные реакции в Украине, например, чтобы ВСУ пошли в контрнаступление без должной подготовки. Москва также пытается повлиять на жителей западных стран, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров, считает Подоляк. „Третья причина - они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо или нет“, - добавил он.
Украине „ничего не известно“ о миротворческой миссии папы римского Франциска по урегулированию военного конфликта с Россией, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, близкого к офису украинского президента. „Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и одобрения“, - сказал собеседник телеканала, чье имя не раскрывается. Накануне папа римский Франциск рассказал журналистам, что Ватикан участвует в непубличной миссии, целью которой является установление мира в Украине. По словам понтифика, он обсуждал эти вопросы на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и митрополитом РПЦ Иларионом в Будапеште.
Вооруженные силы Украины в апреле потеряли более 15 тысяч военнослужащих, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Вооруженных сил РФ. О потерях российских войск он не сообщил. По словам Шойгу, ВС РФ за прошедший месяц уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и других бронированных машин украинских войск.
С начала российского вторжения в Украине было заведено 1487 уголовных производств по преступлениям „против основ национальной безопасности“, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). Среди них 1177 уголовных дел ГБР возбудило по статье о государственной измене, 226 - по факту коллаборационистской деятельности и 20 - по статье о пособничестве государству-агрессору. „Основные усилия бюро сосредоточены на разоблачении и привлечении к ответственности предателей, коллаборационистов, диверсантов, расследовании военных преступлений РФ, поиска российского имущества для передачи в собственность государства, выявлении вражеских арсеналов боеприпасов и тому подобное“, - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным ГБР, в результате проведения расследований 666 лицам сообщено о подозрении, 385 человек объявлены в розыск, а 1375 человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационистской деятельности. В суд по этим статьям направлено 366 обвинительных актов, отмечает ведомство.
Российские войска обстреляли город Херсон и несколько сел в Белозерской общине региона, сообщила Херсонская областная прокуратура. В результате обстрела трое жителей области погибли, еще пятеро получили ранения. „По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт“, - говорится в сообщении в Telegram-канале. Прокуратура возбудила уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Данные США о потерях России в Украине являются „абсолютно взятыми с потолка“, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. „У Вашингтона нет возможности называть какие-либо конкретные цифры, они не располагают данными, и так к этому и нужно относиться“, - сказал он, добавив, что в вопросе потерь в Украине „нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России“. Оно последний раз сообщало о российских потерях в сентябре 2022 года и называло цифру в 5937 погибших. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби накануне заявил, что, согласно данным американской разведки, только с декабря 2022 года Россия потеряла в Украине свыше 100 000 человек убитыми и ранеными.
В оккупированном Мелитополе совершено покушение на „заместителя начальника“ созданного Россией „ГУВД“ в Запорожской области, сообщил Следственный комитет РФ. По данным ведомства, мужчина, имя которого не называется, подорвался на самодельном взрывном устройстве, которое привели в действие, когда он открыл ворота своего дома, направляясь на работу. Он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. Заведено уголовное дело.
Верховная рада Украины одобрила проект заявления, согласно которому „рашизм“ официально признан государственной идеологией России. За принятие заявления проголосовал 281 народный депутат, сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. В заявлении Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и Парламентской ассамблее НАТО, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом „поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма“. Украинский парламент также призвал международное сообщество „осудить рашистский режим президента РФ Владимира Путина как преступный“ и „применить реальные меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство России к ответственности“ за совершение преступлений в отношении Украины и ее народа.
Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,7 млрд крон (около 250 млн долларов США) для поддержки предстоящего украинского наступления, сообщило датское Минобороны. По данным ведомства, в этот пакет, среди прочего, войдут машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону. „Оборудование в пакете пожертвований необходимо, чтобы проложить путь украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой“, - сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что это крупнейший пакет помощи, переданный Данией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общий объем поддержки Украины со стороны Дании достиг 11 млрд датских крон.
Во вторник, 2 мая, вступило в силу решение Еврокомиссии о временном запрете на импорт четырех украинских сельхозпродуктов в соседние с Украиной страны. При этом транзит через территорию этих государств может продолжаться. Болгария, Венгрия, Польша и Словакия, в свою очередь, сняли односторонние запреты в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также других продуктов, поступающих из Украины.
В Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда. Компания РЖД сообщила, что локомотив и около 20 вагонов поезда сошли с рельс в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега. По данным РЖД, пострадавших нет. Движение на участке остановлено. На место повреждения путей направлены пожарный и два восстановительных поезда, работают городские пожарные расчеты. Станция Снежетьская, у которой были подорваны железнодорожные пути, находится в нескольких километрах от Брянска.
Глава области Александр Богомаз подтвердил подрыв на железной дороге. „В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте“, — написал он в своем телеграм-канале.
В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. В реестре будут собраны данные о пропавших без вести, от имени и места проживания до особых примет. По данным на апрель, в Украине числятся пропавшими без вести около 7 тыс. военных. Всего же пропавшими без вести в результате боевых действий официально считаются около 23 тыс. украинцев.