Суд признал эстонского предпринимателя виновным в экологическом преступлении

В конце июля прошлого года Лембит Паал организовал производство горохового силоса на крупной ферме Калана, расположенной во владении Suurfarm в Йыгевамаа. Для лучшего окисления силоса при производстве использовался консервант, содержащий муравьиную кислоту, пропановую кислоту и бензоат натрий. Согласно Закону о химикатах, это опасное химическое вещество.

В ходе расследования Департамента окружающей среды было установлено, что силосный сок из силосных хранилищ фермы AS Pajus ABF просочился в дождевую канализацию из-за того, что водосточные желоба в самом хранилище оказались засоренными. Далее по канализации силосный сок по канаве попал в реку. Подробнее об инциденте читайте здесь.

Суд признал Паала виновным в нарушение правил предосторожности при использовании химических веществ. По оценке суда, он должен был организовать производство горохового силоса таким образом, чтобы дождевая вода не могла попасть в силос, а оттуда в окружающую среду, пишет rus.err.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что резервуар для хранения силоса не подходил для этой цели, опасная ситуация усугублялась тем, что стенки были неправильными, а также неправильно были устроены сборные колодцы.

Уголовное дело было рассмотрено в порядке договорного соглашения.