ЧП и криминал
04.05.2023, 08:25

ВИДЕО | Аго Лейс: организованная преступность давно вышла за пределы Эстонии

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Руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Аго Лейс описывает Джокера, арестованного на прошлой неделе, как человека старой закалки.

По словам Лейса, Валерий Рамъяла, известный в преступном мире как Джокер, занимался торговлей людьми современным способом, когда кадровые агентства набирают людей для работы в соседних странах, где соискатели попадают в материальную зависимость от работодателя и посредника и таким образом становятся жертвами торговли людьми.

„В какой-то момент, когда они начинают требовать свою зарплату, возникают проблемы. Им угрожают, иногда применяют физическое насилие“, - объяснил Лейс.

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