02.05.2023, 18:28
СЕЙЧАС на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: Тартуский университет надеется взять реванш у Пярну в полуфинальной серии
Чемпионат Эстонии по баскетболу Paf начнется во вторник с полуфинала, первыми на площадку выйдут Тартуский университет и „Садам“ из Пярну . Прямая трансляция начнётся в 19:00.
В регулярном чемпионате команды встречались дважды. В обоих случаях Тарту выиграл дома 79:68 и на выезде 91:86.Тартуский университет, занявший второе место в регулярном чемпионате, в четвертьфинале обыграл Кейлу, занявшую седьмое место, со счетом 3:0. Пярну, занявший шестое место, обыграл 3:2 Рапла „Авис Утилитас“, занявшее третье место, Пярну выиграл последний матч со счетом 78:65.