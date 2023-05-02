СЕЙЧАС на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: Тартуский университет надеется взять реванш у Пярну в полуфинальной серии

Баскетболист Пярну Роберт Валге признался, что с Рапла была длинная серия. „Но я думаю, это хорошо, что мы можем продолжать играть в том же ритме без больших перерывов и продолжать с той же скоростью. Конечно, после последней игры с Рапла настроение и настрой у команды очень хорошие, но на это рассчитывать нельзя, потому что в Тарту будет игра с совершенно другим ритмом, и к этому нужно быть готовым. В первой игре решающим фактором по-прежнему будет воинственность, сможем ли мы получить подборы и скорее предложить свою игру“, — сказал Валге перед стартом полуфинальной серии.