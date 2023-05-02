Баскетбол
02.05.2023, 18:28

СЕЙЧАС на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: Тартуский университет надеется взять реванш у Пярну в полуфинальной серии

 

Чемпионат Эстонии по баскетболу Paf начнется во вторник с полуфинала, первыми на площадку выйдут Тартуский университет и „Садам“ из Пярну . Прямая трансляция начнётся в 19:00.

В регулярном чемпионате команды встречались дважды. В обоих случаях Тарту выиграл дома 79:68 и на выезде 91:86.Тартуский университет, занявший второе место в регулярном чемпионате, в четвертьфинале обыграл Кейлу, занявшую седьмое место, со счетом 3:0. Пярну, занявший шестое место, обыграл 3:2 Рапла „Авис Утилитас“, занявшее третье место, Пярну выиграл последний матч со счетом 78:65.

Баскетболист Пярну Роберт Валге признался, что с Рапла была длинная серия. „Но я думаю, это хорошо, что мы можем продолжать играть в том же ритме без больших перерывов и продолжать с той же скоростью. Конечно, после последней игры с Рапла настроение и настрой у команды очень хорошие, но на это рассчитывать нельзя, потому что в Тарту будет игра с совершенно другим ритмом, и к этому нужно быть готовым. В первой игре решающим фактором по-прежнему будет воинственность, сможем ли мы получить подборы и скорее предложить свою игру“, — сказал Валге перед стартом полуфинальной серии.

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