Спикер Рийгикогу: наша цель – чтобы Швеция стала членом НАТО(8)
Во время встречи с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией спикер Рийгикогу Лаури Хуссар сообщил, что Эстония хотела бы видеть Швецию членом НАТО уже на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.
Во время встречи Хуссар отметил, что Эстония хотела бы дополнительно укрепить хорошие отношения и активное двустороннее сотрудничество со Швецией. „Наша цель – вступление Швеции в НАТО. Надеюсь, что ваша страна станет членом альянса к началу саммита в Вильнюсе, – сказал спикер во время беседы с королевской четой. – Сотрудничество Эстонии и Швеции в сфере безопасности уже на хорошем уровне, но мы надеемся, что мы сможем воспользоваться и новыми возможностями, которые появятся после получения членства в НАТО. Это укрепило бы оборонную способность всего региона и помогло бы нам вывести сотрудничество в сфере обороны на новый уровень“.
По словам Хуссара, ввиду агрессивной войны России против Украины вопросам, связанным с защитой населения и государственной обороной, уделяется более пристальное внимание по всей Европе. Спикер добавил, что в Эстонии достигнуто соглашение увеличить расходы на государственную оборону до трех процентов от ВВП и вместе с этим продолжить развитие систем защиты населения. Он подчеркнул и важность психологической защиты, отметив, что в этой сфере Эстония и Швеция могли бы сотрудничать более активно.
Во встрече с королевской четой Швеции приняла участие и председатель депутатской группы по парламентским связям со Швецией, руководитель комиссии по делам Европейского союза Лийза Пакоста.
Король и королева Швеции находятся в Эстонии с визитом со вторника по четверг по приглашению президента Алара Кариса.