Спикер Рийгикогу: наша цель – чтобы Швеция стала членом НАТО

Во время встречи Хуссар отметил, что Эстония хотела бы дополнительно укрепить хорошие отношения и активное двустороннее сотрудничество со Швецией. „Наша цель – вступление Швеции в НАТО. Надеюсь, что ваша страна станет членом альянса к началу саммита в Вильнюсе, – сказал спикер во время беседы с королевской четой. – Сотрудничество Эстонии и Швеции в сфере безопасности уже на хорошем уровне, но мы надеемся, что мы сможем воспользоваться и новыми возможностями, которые появятся после получения членства в НАТО. Это укрепило бы оборонную способность всего региона и помогло бы нам вывести сотрудничество в сфере обороны на новый уровень“.