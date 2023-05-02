Департамент: угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией Covid-19, больше нет

Решением генерального директора Департамента здоровья завершено действие режима угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Рагнара Вайкнеметса, эпидемиологическая ситуация в течение некоторого времени оставалась спокойной, и на данный момент не прогнозируется, что увеличение числа людей, нуждающихся в стационарном лечении. „Поэтому Департамент здоровья решил прекратить действие режима угрозы чрезвычайной ситуации“,- сообщил Вайкнеметс.

Действие режима угрозы чрезвычайной ситуации ложилась дополнительной нагрузкой на больницы, которые должны были гарантировать определенное число свободных койко-мест в связи с возможным увеличением количества инфекционных больных. Но информации о том, что ситуация с коронавирусом может угрожать бесперебойной работе больниц, больше нет, приводит rus.err слова представителя департамента Имре Каас.

Вайкнеметс подчеркнул, что исчезновение угрозы чрезвычайной ситуации не означает конец пандемии, но больницы уже не нуждаются в государственном вмешательстве.