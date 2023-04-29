Чемпион мира лишился работы из-за убийства кошки

В заявлении команды говорится:

„Trek-Segafredo и Антонио Тибери пришли к обоюдному согласию о расторжении контракта, котрое вступает в силу немедленно. Решение принято, так как действия гонщика во время его отстранения не соответствовали нашим критериям для возвращения к соревнованиям.

Никаких дальнейших комментариев на данный момент не будет“.

В феврале Тибери застрелил кошку, принадлежавшую министру туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати. По словам 21-летнего Тибери, он не хотел убивать животное. „Моим намерением было просто проверить винтовку. Я также признаю, что действительно целился в кошку, и, к моему удивлению, действительно попал. Я не собирался убивать животное, на самом деле я был убежден, что оружие не смертельно“, — сказал Тибери (цитата по РБК).

Итальянец живет в Сан-Марино с марта 2022 года. Местный суд оштрафовал его на 4000 евро. На родине за подобное преступление ему могло грозить лишение свободы на срок от четырех месяцев до двух лет.

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