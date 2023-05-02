Вице-премьер Польши: Пол-Европы хочет снова вести дела с Россией

„У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Таковы их политические союзы, таков их электорат“, - подчеркнул он.

По словам Глиньского, возобновления деловых отношений с Россией „ждет половина Европы“, а бывший глава Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск вернулся на родину „именно для того, чтобы спасти этот германо-российский проект (газопровод „Северный поток“. - Ред.)“.

Говоря о российском вторжении в Украину, Глиньский заявил: „Мы имеем дело с агрессором, целью которого является уничтожение украинского, а я не сомневаюсь, что и польского государства и нации“.

Парламентские выборы в Польше

Осенью 2023 года в Польше пройдут парламентские выборы, напоминает DW. Ожидается, что главным конкурентом правящей консервативной партии нынешнего премьер-министра Ярослава Качиньского на них выступит либерально-консервативная партия Дональда Туска „Гражданская платформа“.

В 2001 году Туск стал одним из основателей этой партии. С 2003 года он - ее председатель. В 2007 году „Гражданская платформа“ победила на внеочередных парламентских выборах в Польше и Туск возглавил правительство страны. На этом посту он проработал до 2014 года, когда его избрали главой Евросовета.