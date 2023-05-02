Восемь россиян не допустили до ЧМ по дзюдо за поддержку войны

Восемь представителей сборной России по дзюдо не прошли независимую проверку для участия в предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

„К участию в чемпионате мира и в соревнованиях IJF допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку войны на Украине. После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии в турнирах“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполком IJF получил список предложенных Россией участников. После этого он заказал независимую проверку биографических данных предложенных спортсменов с анализом их высказываний о конфликте на Украине. По результатам этой проверки восьми членам делегации отказали в участии.

Чемпионат мира стартует в Дохе 7 мая.

RusDelfi связались с эстонской федерацией дзюдо, по поводу участия эстонских спортсменов на предстоящем ЧМ по дзюдо в Дозе.

„Эстонская федерация дзюдо примет решение на этой неделе. В сотрудничестве с подассоциациями стран Балтийского моря мы ранее представили совместное заявление против решений такого рода. Четкая позиция ЭФД заключается в том, что такое решение о допуске российских спортсменов не оправдано в текущей ситуации.

Что касается конкретного участия на чемпионате мира в Дохе, мы примем решение после консультации с другими федерациями и спортсменами. Перед принятием окончательного решения о допуске спортсмена, представляющего Россию, на чемпионат мира в Дохе, независимая, признанная комиссия проводит расследование данных спортсменов“, - сказал Кайдо Кальюлайд, президент Эстонской федерации дзюдо.

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