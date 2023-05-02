Другие виды
02.05.2023, 16:30

Восемь россиян не допустили до ЧМ по дзюдо за поддержку войны

 
Комментарий президента Эстонской федерации дзюдо
Российский дзюдоист Нияз Ильясов (в синем), член Центрального спортивного клуба Армии.
Российский дзюдоист Нияз Ильясов (в синем), член Центрального спортивного клуба Армии.
ФОТО: DU XIAOYIVIA WWW.IMAGO-IMAGES.DE | IMAGO SPORT/SCANPIX

Международная федерация дзюдо допустила россиян на соревнования в нейтральном статуте, но им нужно было пройти независимую проверку. В итоге восемь человек, заявки которых подавались для участия в ЧМ, эту проверку не прошли. Об этом сообщает „РБК Спорт“.

Восемь представителей сборной России по дзюдо не прошли независимую проверку для участия в предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

„К участию в чемпионате мира и в соревнованиях IJF допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовки сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку войны на Украине. После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии в турнирах“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполком IJF получил список предложенных Россией участников. После этого он заказал независимую проверку биографических данных предложенных спортсменов с анализом их высказываний о конфликте на Украине. По результатам этой проверки восьми членам делегации отказали в участии.

Чемпионат мира стартует в Дохе 7 мая.

RusDelfi связались с эстонской федерацией дзюдо, по поводу участия эстонских спортсменов на предстоящем ЧМ по дзюдо в Дозе.

„Эстонская федерация дзюдо примет решение на этой неделе. В сотрудничестве с подассоциациями стран Балтийского моря мы ранее представили совместное заявление против решений такого рода. Четкая позиция ЭФД заключается в том, что такое решение о допуске российских спортсменов не оправдано в текущей ситуации.

Что касается конкретного участия на чемпионате мира в Дохе, мы примем решение после консультации с другими федерациями и спортсменами. Перед принятием окончательного решения о допуске спортсмена, представляющего Россию, на чемпионат мира в Дохе, независимая, признанная комиссия проводит расследование данных спортсменов“, - сказал Кайдо Кальюлайд, президент Эстонской федерации дзюдо.

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