Серена Уильямс объявила о беременности вторым ребенком

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс ожидает второго ребенка. 41-летняя американка в сопровождении своего мужа Алексиса Оганяна появилась на благотворительном балу Met Gala с округлившимся животом.



„Я была так взволнована, когда нас троих пригласили на Met Gala“, — написала Уильямс в своем Instagram.



Дочка Олимпия, первый ребенок, родилась у пары 1 сентября 2017 года.

Карьеру Уильямс завершила в сентябре прошлого года на US Open. После этого она говорила, что может вернуться на корт.

На счету Уильямс семь побед на Australian Open, три — на „Ролан Гаррос“, семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего она выиграла 75 титулов WTA в одиночном разряде и четыре золота Олимпиад (одно в одиночном разряде и три в парном).

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