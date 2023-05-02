В Ласнамяэ установят временные общественные туалеты

„Установка общественных туалетов в летний сезон - обычная практика. В настоящее время в сотрудничестве с департаментом мы работаем над тем, чтобы в парках Сели, Тондилоо и Паэ появились стационарные туалеты. Последние из этого списка местные жители ждут уже давно, но процесс затянулся из-за проблем с соединительным трубопроводом. Тем не менее, есть надежда, что вопрос будет решен в течение этого года. Тогда во всех крупных парках Ласнамяэ будут стационарные и удобные туалеты“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.