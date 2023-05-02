В Ласнамяэ установят временные общественные туалеты
В районе Ласнамяэ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства установят временные сезонные общественные уборные.
„Установка общественных туалетов в летний сезон - обычная практика. В настоящее время в сотрудничестве с департаментом мы работаем над тем, чтобы в парках Сели, Тондилоо и Паэ появились стационарные туалеты. Последние из этого списка местные жители ждут уже давно, но процесс затянулся из-за проблем с соединительным трубопроводом. Тем не менее, есть надежда, что вопрос будет решен в течение этого года. Тогда во всех крупных парках Ласнамяэ будут стационарные и удобные туалеты“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Установка временных туалетов пройдёт в девяти разных местах района в период с 2.05 по 3.05.2023. Туалеты будут готовы к использованию с 4.05.2023.
Общественные уборные появятся:
• На игровой площадке в парке Тондилоо
• В парке Паэ
• В парке Вормси
• В парке Катлери на улице Паасику
• На игровой площадке Коорти
• Рядом со стадионом Катлери по адресу ул. Мартса, 2
• На игровой площадке по адресу ул. Пунане, 17
• На игровой площадке по адресу ул. Пунане, 43ц
• Ул. Махтра, 12а
Временные туалеты останутся в распоряжении горожан до 31 октября за исключением ул. Пунане, 17, ул. Пунане, 43ц и ул. Махтра, 12а, где туалеты уберут 30.09.2023. Дезинфекция и при необходимости уборка общественных уборных производится до двух раз в день. Установка и обслуживание общественных уборных проходит по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.