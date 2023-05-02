Ласнамяэ
02.05.2023, 15:14

В Ласнамяэ установят временные общественные туалеты

 
Временные туалеты. Иллюстративный снимок.
Временные туалеты. Иллюстративный снимок.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В районе Ласнамяэ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства установят временные сезонные общественные уборные.

„Установка общественных туалетов в летний сезон - обычная практика. В настоящее время в сотрудничестве с департаментом мы работаем над тем, чтобы в парках Сели, Тондилоо и Паэ появились стационарные туалеты. Последние из этого списка местные жители ждут уже давно, но процесс затянулся из-за проблем с соединительным трубопроводом. Тем не менее, есть надежда, что вопрос будет решен в течение этого года. Тогда во всех крупных парках Ласнамяэ будут стационарные и удобные туалеты“, - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Установка временных туалетов пройдёт в девяти разных местах района в период с 2.05 по 3.05.2023. Туалеты будут готовы к использованию с 4.05.2023.

Общественные уборные появятся:

• На игровой площадке в парке Тондилоо

• В парке Паэ

• В парке Вормси

• В парке Катлери на улице Паасику

• На игровой площадке Коорти

• Рядом со стадионом Катлери по адресу ул. Мартса, 2

• На игровой площадке по адресу ул. Пунане, 17

• На игровой площадке по адресу ул. Пунане, 43ц

• Ул. Махтра, 12а

Временные туалеты останутся в распоряжении горожан до 31 октября за исключением ул. Пунане, 17, ул. Пунане, 43ц и ул. Махтра, 12а, где туалеты уберут 30.09.2023. Дезинфекция и при необходимости уборка общественных уборных производится до двух раз в день. Установка и обслуживание общественных уборных проходит по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

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