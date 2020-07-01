ФОТО | В Вальпургиеву ночь водитель въехал в витрину того же магазина, куда в свое время врезался нетрезвый ректор

„30 апреля за минуту до полуночи поступило сообщение, что в центре Таллинна на улице Каупмехе кто-то на арендованном автомобиле фирмы Elmo врезался в магазин, - рассказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны порталу Delfi. - Водитель покинул место ДТП. Все обстоятельства происшествия выясняются“.

На фотографиях видно, что стекла витрины магазина нуждаются в замене. Помята и передняя часть машины.

Для магазина Airvitamin такой случай не первый. В октябре 2014 года аналогичную аварию совершил Андрек Кеэваллик, работавший тогда ректором ТТУ.

Он разбил стекло витрины магазина, а когда на место прибыли полицейские, то выяснилось, что мужчина нетрезв. После этого случая он сам ушел с поста ректора. Кеэваллик был оштрафован на 900 евро и лишен водительских прав сроком на четыре месяца.

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