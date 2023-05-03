Экономика
03.05.2023, 08:53

Концерн Eesti Energia подал в суд на Департамент конкуренции. Вайнола: как руководитель, я не могу с этим мириться

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Андрес Вайнола, член правления Enefit Power
Андрес Вайнола, член правления Enefit Power
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Enefit Power, дочернее предприятие концерна Eesti Energia, подало в суд на Департамент конкуренции, который полтора года не разрешает повысить стоимость отопления в Нарве, пишет издание Delfi Ärileht.

„Ходатайство о повышении стоимости тепла в Нарве было подано не с целью получения прибыли, а для того, чтобы покрыть связанные с производством тепла расходы. Сегодня цена теплоэнергии не покрывает расходы на ее производство, в 2022 году убытки Enefit Power от продажи теплоэнергии составили 13,5 миллиона евро, - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.- Как руководитель Enefit Power, я не могу мириться с тем, что предприятие вынуждено доплачивать за производство тепла“.

Ходатайство об установлении новых тарифов на производство теплоэнергии было подано главным образом из-за того, что выросла стоимость квоты на выбросы CO2 и цена на природный газ. „Поскольку связанные с производством расходы, учтенные в тарифе, существенно выросли, за последние полтора года мы неоднократно подавали в департамент ходатайство об установлении новой цены. В последний раз мы обновляли ходатайство в конце 2022 года“, - сказал Вайнола.

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