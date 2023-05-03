Концерн Eesti Energia подал в суд на Департамент конкуренции. Вайнола: как руководитель, я не могу с этим мириться

„Ходатайство о повышении стоимости тепла в Нарве было подано не с целью получения прибыли, а для того, чтобы покрыть связанные с производством тепла расходы. Сегодня цена теплоэнергии не покрывает расходы на ее производство, в 2022 году убытки Enefit Power от продажи теплоэнергии составили 13,5 миллиона евро, - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.- Как руководитель Enefit Power, я не могу мириться с тем, что предприятие вынуждено доплачивать за производство тепла“.