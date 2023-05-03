ПОДКАСТ | Братья-близнецы Починки рассказали о дебюте за хоккейную сборную Эстонии „по мужикам“

В нынешней сборной Эстонии по хоккею целая россыпь интересных молодых игроков. Например, братья-близнецы нападающие Эрик и Марек Починок, входящие в молодежную систему финского клуба „Ваасан Спорт“. Им всего 18 лет, и они не так часто появляются в основе клуба, выступая за команду до 20 лет, но в сборной пришлось выступать на самом взрослом уровне.

„Мы очень довольны дебютом на домашнем ЧМ. На наши игры приходили друзья и родственники. Замечательно, что они смогли посмотреть на таком уровне наш хоккей. Перед первой игрой с сербами был некий мандраж, но потом уже освоились, и стало легче“, - поделился впечатлениями Марек Починок.

Во время игры против Сербии при счете 1:0 в пользу сборной Эстонии Марек Починок забросил вторую шайбу, которая, скорее всего, обеспечила бы хозяевам победу в основное время, но судья взятие ворот не засчитал.

„Я хотел поднять шайбу на крюк и занести ее за линию ворот, это принято называть „лакросс-гол“. В результате клюшка была поднята выше плеча, и судья гол отменил“, - прокомментировал незасчитанную шайбу Марек.

Все видят, какая царит атмосфера на хоккейной площадке или на скамейке запасных, но что происходит в самой раздевалке перед игрой, какая играет музыка, кто мотивирует и заряжает игроков, знают единицы.

„Перед игрой в раздевалке царит мотивационная атмосфера, все игроки настраиваются. Кто-то из игроков танцевал под музыку, поднимая командный дух. Главный заводила в раздевалке сборной - Кевин Паррас. Ну и, конечно, Роберт Рооба, именно они мотивируют сборную перед игрой. Это опытные ребята, они знают, как настраиваться на матч. Музыку в раздевалке включает Роберт Аррак, возможно, она у него какая-то особенная“, - рассказал Эрик об атмосфере перед выходом на лед.

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