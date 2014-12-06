02.05.2023, 12:50
Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители, пишет dv.ee.
Так группа жителей Эстонии помогала реализовывать международную схему по отмыванию денег, управляемую из Нигерии. Разумеется, небесплатно.
В этой схеме Эстония была первым пунктом назначения, куда двигались украденные деньги. Уже отсюда их переводили на счета по всем миру.
По данным прокуратуры, с 2017 по 2019 год деньги через нашу страну отмывали три уроженца Африки.
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