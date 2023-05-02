ОТ РЕДАКЦИИ | Спецпредставитель правительства сейчас нужен в Нурсипалу, а не в Ида-Вирумаа

Когда возникла необходимость расширить стрельбище в Нурсипалу, казалось, что решение здесь простое: нужно лишь предложить местными жителям достойную компенсацию, общаться с ними уважительно, пояснив, зачем им нужно покинуть родные места и оставить родные дома. Однако в пылу выборной гонки политики вовсе забыли о проблеме Нурсипалу или, по крайней мере, сделали вид, потому что было ясно, что данный вопрос дополнительных голосов никому из них не принесет.

В новом коалиционном договоре указано, что людям, которые вынуждены оставить свои дома, выплатят „справедливую компенсацию“, о чем неоднократно говорил министр обороны Ханно Певкур, а также отмечено, что будут производиться инвестиции в развитие региона. Но проблема в том, что пока политики благоразумно помалкивали, чиновники как раз не молчали, и неумелая коммуникация подбросила дров в огонь конфликта. Чиновники Министерства обороны и военные не произнесли ни слова про достойную и справедливую компенсацию, а лишь повторяли, что государству и вооруженным силам требуются эти земли. Люди и природа оказались на втором месте.

Да, нельзя спорить с тем, что 2-я пехотная бригада нуждается в полигоне как можно ближе к месту своего расположения. Но следует отметить, что и эту проблему в целом создали сами эстонские власти, в 90-е годы, когда вернули земли близ полигона Нурсипалу и Аэгвийду потомкам прежних владельцев, не учитывая, что эстонской армии может когда-то понадобиться место для обучения и тренировок. Теперь уже ясно, это решение было недальновидным, потому что начиная с 2000-х годов эстонская армия получила вооружение большей дальности и мощности, которое, соответственно, требуют большей площади.