Вице-канцлер приоткрыла завесу тайны над размерами компенсаций в связи с расширением полигона(23)
В течение мая-июня местные жители будут более точно проинформированы о размерах компенсаций, связанных с расширением полигона Нурсипалу, сообщила заместитель канцлера Министерства финансов Маргит Гросс - она отметила, что это будут достойные компенсации, исчисляемые сотнями тысяч евро, передает RusERR.
Гросс сообщила в эфире передачи Terevisioon, что в настоящее время проводится оценка земельных участков и исследуется воздействие расширения полигона на окружающую среду.
„Мы надеемся, что в течение мая-июня мы сможем сообщить местным жителям о размерах компенсаций. Пока сложно назвать точные суммы, но, как сказал министр обороны на прошлой неделе, это будут достойные компенсации, исчисляемые сотнями тысяч евро“, - отметила вице-канцлер.
Она выразила надежду, что Рийгикогу сможет рассмотреть законопроект о расширении полигона Нурсипалу до Иванова дня.
„Предварительным условием для решения также является проведение предварительной оценки территории Natura 2000“, - отметила вице-канцлер, добавив, что параллельно также проводится оценка земельных участков и исследуется воздействие полигона на окружающую среду.
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