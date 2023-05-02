МНЕНИЕ | Макрон меняет дружбу с партнерами в ЕС на союз с диктаторами

Своим новым внешнеполитическим курсом президент Эмманюэль Макрон, похоже, намерен порвать с партнерами Франции. Вслед за его спорным заявлением о том, что европейцы не должны позволить США втянуть себя в войну за Тайвань, последовало раскрытие тайной договоренности Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином о планах усадить нынешним летом президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Макрон хочет работать над китайским „мирным планом“ по Украине.

Это „план“ по праву критиковали партнеры Киева за то, что Пекин в нем использовал нарратив российского агрессора и возложил на Украину часть вины за войну. Теперь, похоже, и Макрон разделяет этот взгляд Пекина и Москвы на события. Поэтому не стало случайностью и сделанное одновременно с раскрытием тайных договоренностей Пекина и Парижа заявление посла КНР во Франции о том, что бывшие республики СССР, в том числе и Украина, на самом деле не являются настоящими суверенными государствами с точки зрения международного права.

Разворот украинской политики Китая на 180 градусов

Таким образом, Франция становится сценой, на которой Китай развернул свою политику в отношении Украины на 180 градусов. До сих пор Пекин утверждал, что выступает в защиту суверенитета национальных государств, как это записано в Уставе ООН. Хотя КНР признала Украину и в 2013 году заключила с ней масштабное экономическое соглашение, номенклатура в Пекине не смогла решиться осудить нападение России на суверенное государство. Критики Китая справедливо указывали на это противоречие с самого начала войны. Но сейчас Си Цзиньпин устраняет это противоречие, заявляя, что Украина вообще не является суверенным государством.