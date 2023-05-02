„Все лягушки, которые у нас есть – ядовитые“. Семья из Виймси держит в квартире экзотических питомцев

Хозяйка питомцев Кристина открывает дверцу террариума, чтобы фотограф смог поймать удачный кадр. „Все лягушки, которые у нас есть – ядовитые“, – предостерегает она. Однако затем рассеивает повисшую тревогу и добавляет, что в домашней среде они практически теряют свою токсичность: „Хотя если одна из них случайно выскочит, то ловить ее все же надо в перчатках“. Сергей – муж Кристины – вносит ясность: „Все дело в рационе. Лягушки вырабатывают ядовитый фермент благодаря тому, что употребляют в пищу определенных насекомых. Без этого они, конечно, все еще могут вызвать аллергическую реакцию, но это не будет критичным. Например, недавно я протирал террариум и случайно задел лягушку. Кожа покраснела, и я почувствовал легкий зуд. Но когда промыл это место водой, все прошло“.