Звезды эстонского спорта предлагают в школьных столовых свои любимые блюда
Крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания собрал любимые рецепты наших ведущих спортсменов и добавил их в обеденное меню школьных столовых. Борщ Герда Кантера, тыквенный суп Келли Сильдару и любимые блюда других звезд спорта до конца учебного года можно будет попробовать в школьных столовых Daily по всей Эстонии.
Проект „Звезды на тарелке“ проходит в школьных столовых Daily уже пятый год. Если в прошлом году школьникам предлагали обеды, приготовленные по рецептам известных певцов и актеров, то в этом году, объявленном годом движения, проект ориентирован на спортсменов и талантливых людей, продвигающих здоровый образ жизни.
„Мы дали нашим спортсменам и энтузиастам здорового образа жизни задание составить простое и полезное обеденное меню из своих любимых рецептов, чтобы затем предложить его десяткам тысяч учеников по всей Эстонии, – пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Eesti Тийу Эндриксон. – Мы согласовывали присланные ими рецепты супа, вторых блюд и десерта с разработчиками, чтобы учащиеся получали именно такую еду, которая, помимо хорошего вкуса, соответствовала бы государственным требованиям по калорийности и содержанию питательных веществ“.
По словам Эндриксон, поставленная перед спортсменами задача была непростой, ведь необходимо, чтобы цена блюд укладывалась в установленную суточную норму и в то же время еда должна нравиться детям: „Питание спортсменов, несомненно, несколько отличается от обычного, но на самом деле они едят простую, питательную и полезную пищу, которую мы также предлагаем ежедневно. Представляя спортсменов и их любимые блюда, наша цель – продемонстрировать ученикам важную роль питания и то, как легко сделать вкусный и полезный выбор“
В первую неделю мая (02–05.05) проект запустит олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер. В обеденное меню Кантера входит борщ со свининой, соус с фаршем, картофельным пюре и свекольным салатом, а также творожный крем с вишневым соусом.
На второй неделе мая (08–12.05) ученики смогут отведать блюда профессионального баскетболиста Райна Вайдеманна: сливочный суп из лосося с яйцом, макароны с курицей, лимоном и шпинатом, и фруктовый салат с йогуртом без вкусовых добавок.
15–19 мая в школах Daily появится меню сразу двух спортсменов – своих фаворитов представят прыгун на лыжах с трамплина Артти Айгро и легкоатлетка Креэте Верлин. В меню Айгро суп из мясного фарша, спагетти с соусом болоньезе и яблочные чипсы. Верлин пополнит школьное меню овощным супом-пюре, запеченными в духовке куриными бедрами со свеклой, картофелем и овощами, а также десертом из сливочного сыра.
В последнюю неделю мая (22–26.05) бронзовый призер Олимпийских игр Келли Сильдару угощает школьников тыквенным супом-пюре, пиккпойсом и картофельно-бататным пюре, а также творогом с ягодным киселем. А на следующей неделе (29.05–02.06) в школы поступят любимые блюда фуд-блогера и автора книги рецептов Йохандры-Лизетт Илюшиной: куриный суп с лапшой, макароны с куриным фаршем и десерт из манго и чиа.
На второй неделе июня (05–09.06) звездный проект завершит фитнес-атлет Амани Кийвикас, в рецепты которой входит сливочный суп-пюре с курицей, рисовое рагу с фаршем и творожный десерт с овсянкой.
Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia AS является крупнейшим в Эстонии поставщиком школьного питания, предлагающим обслуживание в 77 школах и 47 школьных буфетах по всей Эстонии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.