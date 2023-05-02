Звезды эстонского спорта предлагают в школьных столовых свои любимые блюда

Проект „Звезды на тарелке“ проходит в школьных столовых Daily уже пятый год. Если в прошлом году школьникам предлагали обеды, приготовленные по рецептам известных певцов и актеров, то в этом году, объявленном годом движения, проект ориентирован на спортсменов и талантливых людей, продвигающих здоровый образ жизни.

„Мы дали нашим спортсменам и энтузиастам здорового образа жизни задание составить простое и полезное обеденное меню из своих любимых рецептов, чтобы затем предложить его десяткам тысяч учеников по всей Эстонии, – пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Eesti Тийу Эндриксон. – Мы согласовывали присланные ими рецепты супа, вторых блюд и десерта с разработчиками, чтобы учащиеся получали именно такую ​​еду, которая, помимо хорошего вкуса, соответствовала бы государственным требованиям по калорийности и содержанию питательных веществ“.

По словам Эндриксон, поставленная перед спортсменами задача была непростой, ведь необходимо, чтобы цена блюд укладывалась в установленную суточную норму и в то же время еда должна нравиться детям: „Питание спортсменов, несомненно, несколько отличается от обычного, но на самом деле они едят простую, питательную и полезную пищу, которую мы также предлагаем ежедневно. Представляя спортсменов и их любимые блюда, наша цель – продемонстрировать ученикам важную роль питания и то, как легко сделать вкусный и полезный выбор“

В первую неделю мая (02–05.05) проект запустит олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер. В обеденное меню Кантера входит борщ со свининой, соус с фаршем, картофельным пюре и свекольным салатом, а также творожный крем с вишневым соусом.

На второй неделе мая (08–12.05) ученики смогут отведать блюда профессионального баскетболиста Райна Вайдеманна: сливочный суп из лосося с яйцом, макароны с курицей, лимоном и шпинатом, и фруктовый салат с йогуртом без вкусовых добавок.