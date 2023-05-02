Одна из немногих эстоноязычных ОПГ: тюрьма их не исправила. Что известно о задержанной преступной группировке под предводительством Джокера?

„Тюрьма эту компанию, скорее всего, не расколет и не исправит, мы еще услышим о них“, - сказал 13 лет назад Аго Лейс, возглавляющий сейчас бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции, когда за отмывание денег судили Джокера, в миру Валерия Рамъялга, и еще 12 человек.