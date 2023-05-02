Первомайские акции во Франции переросли в стычки с полицией: ранены более 100 полицейских, около 300 человек арестовано

Сотни тысяч митингующих вышли во Франции в понедельник, 1 мая, на демонстрации против пенсионной реформы, инициированной президентом Эмманюэлем Макроном. По данным правительства, общее число участников акций по всей стране составило около 782 000. Профсоюзы заявляют о 2,3 млн демонстрантах. В целом ряде городов митинги переросли в столкновения с полицией. Проявления насилия были зафиксированы, в частности, в Париже, Лионе и Нанте, передает агентство dpa.

По данным агентства AFP, в Париже демонстранты забросали полицейских метательными снарядами, разбили целый ряд витрин банков и агентств недвижимости, в ответ силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы.

Задержаны свыше 290 демонстрантов

По сведениям властей, один полицейский в Париже получил сильные ожоги лица и рук после попадания бутылки с зажигательной смесью. В столице были задержаны минимум 46 человек, передало AFP.

В Лионе протестующие подожгли не менее четырех автомобилей, здесь были задержаны минимум 40 человек. В Нанте демонстранты также забросали метательными снарядами полицию, правоохранители распылили слезоточивый газ.

На вечер 1 мая был задержан 291 демонстрант, 108 полицейских получили ранения, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Макрон подписал спорный закон о пенсионной реформе

Протесты против пенсионной реформы во Франции, предусматривающей, в том числе, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, продолжаются с середины января, когда проект был официально представлен общественности. В самых масштабных акциях принимали участие сотни тысяч человек, из-за забастовок отменялись авиарейсы, останавливалось движение междугородних поездов и возникали серьезные проблемы с вывозом мусора. Несмотря на это, 15 апреля президент Макрон подписал спорный закон.