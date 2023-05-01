Вот и всё! С лета больничный будут выплачивать с четвертого дня - так было до пандемии коронавируса

В конце прошлого года правительственная лодка раскачалась как никогда, ведь социал-демократы настояли на том, чтобы больничный продолжали оплачивать со второго дня. Партия реформ, однако, была против этого и хотела вернуться к старой системе отсутствия компенсации за первые три дня болезни, сообщает „Актуальная камера“. На этом изменении государство сможет сэкономить около 16 млн евро за полгода.

„Это была коронавирусная мера, когда компенсацию за первые больничные дни государство взяло на себя, и ковид отступил. Как и другие антиковидные меры, эта компенсация заканчивает свое действие. А дальше вернется действовавший до ковида порядок“, – сказал министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

По словам Вырклаева, поправка, вступившая в силу в 2021 году, была временной, хотя в конце прошлого года в соответствии с политическим соглашением ее действие было продлено до 30 июня этого года.

По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), во время коалиционных переговоров более щедрую систему пособий по болезни обсуждали, но соглашения не достигли. Одна из причин изменений заключается в том, что люди могут начать злоупотреблять этой системой.

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