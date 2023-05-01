ГАЛЕРЕЯ | Эстонский военный контингент в Ираке приступил к работе

„Несмотря на быструю переброску и скоротечный характер подготовки, сегодня мы более чем готовы сменить голландцев“, – сказал командир контингента подполковник Мартин Абрам после снятия и передачи флага Нидерландов командиру эстонской пехотной роты Estcoy-18 майору Аллару Олеску.

Подполковник добавил, что союзники ждали эстонских военных с нетерпением и оказали им всестороннюю поддержку. По его словам, такой прием говорит о высокой оценке Сил обороны, которая была заслужена в ходе прежнего сотрудничества с союзниками. С другой стороны, поэтому на контингент возложены большие ожидания и поэтому он будет находиться под пристальным вниманием с самого начала своей смены.

Эстонский контингент сформирован на базе неполной пехотной роты Скаутского батальона Estcoy-18. Подразделение и другие коалиционные силы развернуты на авиабазе Эрбиль.

Вооруженные силы Нидерландов участвовали в операции Inherent Resolve на протяжении последних восьми лет. Голландский контингент был сформирован на базе штурмовых частей Stoottroepen, он отвечал за подготовку местного персонала и выполнение задач, за которые теперь отвечают военнослужащие Сил обороны. Численность эстонского контингента аналогична голландскому.

В общей сложности на роту Estcoy-18 возложено три задачи. Подразделение станет отвечать за охрану периметра базы, несения караула на различных контролько-пропускных пунктах и досмотр транспортных средств и людей. Кроме того, эстонские военные входят в состав сил быстрого реагирования – они должны быть готовы выдвинуться на помощь союзным силам в течение считанных минут. Особая задача, которая требует большой гибкости, – охрана особо важных персон, политиков и военных, в ходе рабочих визитов в районе Эрбиль и Курдистане. Это важная часть борьбы с террористическими группировками и поддержания мира в регионе.

Смена пехотной роты Estcoy-18 продлится до октября этого года.