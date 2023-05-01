ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (432-й день) | Россия роет траншеи, каких мир не видел несколько десятков лет. Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС. В Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности
Подводим итоги 432-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российские войска нанесли ракетные удары по Павлограду, пострадали 34 человека
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские войска атаковали Павлоградский район. Пострадали 34 человека, в том числе пятеро детей.
В Новгород-Северском районе Черниговской области в результате обстрела неработающего образовательного учреждения погиб ребенок, находившийся неподалеку
Об этом сообщил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.
ВСУ: по Украине было выпущено 18 ракет, 15 из них сбиты
Российские военные в ночь на 1 мая выпустили по территории Украины 18 крылатых ракет воздушного базирования X-101/X-555. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его данным, ракеты запустили примерно в 02:30 из самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 ил Оленегорского района (Мурманская область) и двух Ту-160 — из района Каспийского моря.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук рекомендовала украинцам на оккупированных территориях не брать российские паспорта.
„Мои рекомендации украинцам на временно оккупированных территориях остаются прежними: российские паспорта не брать; с оккупантами не сотрудничать; по возможности уехать; ждать ВСУ“, - написала она в своем телеграм-канале.
Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец советовал украинцам на оккупированных территориях брать российские паспорта, „чтобы выжить“: „Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда“.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать с аннексированных украинских территорий жителей, которые не приняли гражданство РФ.
Папа римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в секретной миссии по установлению мира в Украине
Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, которая может помочь добиться прекращения войны в Украине. Об этом рассказал журналистам папа римский Франциск, передает Reuters.
„Существует миссия, которая сейчас продолжается. Она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я все расскажу“, — сказал он.
Подробностей он не привел.
Российские войска нанесли удары по городу Гуляйполе в Запорожской области
Об этом говорится в сообщении офиса Генпрокурора Украины. В результате три человека получили ранение. Частично разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки.
В Украине более 7 млн человек оказались за чертой бедности – отчет Всемирного банка
Уровень бедности в Украине вырос с 5,5% до 24,2% в 2022 году.
Отмечается, что между городом и селом наблюдается большой разрыв и наиболее ощутимые последствия обнищания в сельской местности.
Как отмечает The Guardian, в Украине резко подорожали еда, топливо, услуги. Стоимость некоторых вещей выросла на 50%.
Власти ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС
Источники The Sunday Times сообщили, что власти ЮАР пытаются уговорить Кремль на то, чтобы Путин участвовал в саммите по видеосвязи. В случае, если президент России лично приедет в страну, то властям придется исполнять ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС).
Британская разведка отмечает, что Россия роет траншеи, каких мир не видел несколько десятков лет
В своей сегодняшней сводке военная разведка Минобороны Британии отмечает, что с прошлого лета Россия построила самую масштабную сеть оборонительных сооружений в мире из существовавших где-либо за последние десятилетия.
Ссылаясь на имеющиеся снимки, аналитики отмечают, что Россия особенно усиленно укрепляет северную границу оккупированного Крыма, а кроме того, ее военные прорыли сотни километров траншей в глубине самой России, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Масштабы этих работ говорят о том, что российское руководство глубоко обеспокоено возможностью серьезного прорыва со стороны Украины, говорится в сводке Минобороны. При этом, отмечает ведомство, часть из этих сооружений, вероятно, приказали построить местные военачальники, чтобы поддержать нарратив российской пропаганды о том, что России якобы угрожает опасность со стороны Украины и НАТО.
В Петербурге задержали мужчину, который вышел на Дворцовую площадь с антивоенным плакатом
У Сергея Тужилкова в руках был плакат с надписью „Мир, труд, май“, поверх которого были написаны цифры „24.02.22“ (день начала полномасштабного российского вторжения в Украину).
В Брянской области поезд сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожных путей. По словам главы региона, никто не пострадал
На 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча сработало „неустановленное взрывное устройство“, в результате сошел с рельсов локомотив грузового состава.
Грузовой поезд приехал из Гомеля, сообщил Минтранс Белоруссии. В министерстве рассказали, что поезд ехал из Гомеля в Брянск, в составе поезда было 78 вагонов, в результате взрыва 8 из них сошли с рельсов. Локомотивная бригада не пострадала.
Число пострадавших в результате удара по Павлограду увеличилось до 34 человек
Об этом рассказал глава Днепропетровской области администрации Сергей Лысак. Ранее сообщалось о 25 пострадавших.
Чехия: глава МИД и правый депутат поспорили о природе войны в Украине
Депутат чешской правой партии „Свобода и прямая демократия“ Иржи Кобза заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, поскольку в стране идет гражданская война.
„Я не могу себе представить, чтобы на яхтах украинских олигархов развивались флаги ЕС и чтобы страна, в которой идет гражданская война, присоединялась к Евросоюзу“, - сказал он в эфире телеканала CNN Prima NEWS.
В этой дискуссии участвовал глава чешского МИД Ян Липавский из Пиратской партии Чехии, который заявил в ответ: „В Украине нет гражданской войны. Извините, но это откровенная ложь. Украина подверглась нападению со стороны России“.
Кобза объяснил свою позицию, сказав, что, по его мнению, в Украине идут две войны: „В Донбассе с 2014 года идет война, там воюют ополченцы в Луганской и Донецкой областях, это для меня гражданская война, но есть еще одна война, российско-украинская“.
Южная Корея станет одним из партнеров Украины по прямым поставкам вооружений, военной техники и боеприпасов.
До последнего времени Республика Корея отказывалась напрямую поставлять вооружения в Украину, ограничиваясь лишь поставками гуманитарной помощи.
Но при этом РК косвенно способствует и военной помощи Киеву. Например, Сеул одобрил передачу Украине самоходных гаубиц Krab, в которых используются компоненты корейского производства. Krab использует шасси, разработанное в Корее.
В Финляндии появятся военные базы США
Финляндия и США провели переговоры о заключении между странами договора о двустороннем сотрудничестве в области обороны, сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на замминистра обороны страны Микаэля Антелла. Документ разрешит разместить на финской земле американские войска и технику, то есть фактически позволит создать американскую военную базу.