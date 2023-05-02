ЧП и криминал
02.05.2023, 09:15

17 лет назад в Арукюла тоже произошло жестокое убийство. Его причина до сих пор остается загадкой

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Убийство 16-летней Эльвиры потрясло поселок Арукюла в 2006 году
Убийство 16-летней Эльвиры потрясло поселок Арукюла в 2006 году
ФОТО: TEET MALSROOS | Õhtuleht

В Арукюла проживает 2000 человек. Это тихий и красивый поселок в получасе езды от Таллинна.

События воскресного вечера, когда сверстник убил 19-летнего парня и нанес ножевые ранения девушке на школьном стадионе, потрясли общественность. В Арукюла много молодежи - подростков и молодых людей часто можно увидеть проводящими время на железнодорожной станции и школьном стадионе. С ними редко бывают проблемы. „Некоторые играют в мяч, некоторые просто общаются“, - рассказал вчера волостной старейшина Рауль Сием.

Однако недавнее убийство напомнило местным жителям о страшных событиях 17-летней давности. И в тот раз поселок Арукюла попал на первые страницы газет по печальной причине. В тихой деревне произошло жестокое убийство молодой девушки.

17-летний Михкель убил соседскую девушку Эльвиру

Полуобнаженное тело Эльвиры, которой было всего 16 лет, было найдено в конце февраля 2006 года в лесу недалеко от ее дома в Арукюла.

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