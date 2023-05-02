Эстонские ИТ-компании вносят свой вклад в цифровую революцию в Африке

В рамках визита состоялись встречи с министрами информационных технологий Руанды, Уганды, Ботсваны, Малави, Гамбии, Зимбабве, Анголы, а также представителем Всемирного банка и Комиссаром Африканского союза. Целью встреч было представить эстонские ИТ-компании и их задачи в Африке.

„Эстония успешно применяет различные цифровые решения, и наши компании готовы поддержать страны-партнеры в Африке своими советами и делом“, - сказала вице-канцлер Ратник.

На встрече также обсуждалась агрессия России в Украине. „Мы призываем наших союзников в Африке поддержать идею создания международного специального трибунала для преследования всех виновных в агрессии, включая российское руководство“, - подчеркнула вице-канцлер.

В ходе визита вице-канцлер Ратник также приняла участие в нескольких африканских круглых столах по цифровым технологиям, поделившись опытом Эстонии в области построения цифрового общества. Кроме того, были проведены встречи с рядом стран-партнеров и организаций для обсуждения сотрудничества в целях развития.

Дорис Пыльд, исполнительный директор Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций, отметила, что интерес эстонских ИТ-компаний к сотрудничеству с африканскими странами растет с каждым годом. „Саммит Transform Africa - это очень хорошая возможность познакомиться с нашими партнерами в Африке по цифровым технологиям, понять их приоритеты и то, в чем наши компании могут оказать поддержку“, - подчеркнула Пыльд.

ITL - это организация, которая представляет ИТ-компании. С 2018 года является партнером ассоциации инновационных африканских стран Smart Africa. Свои решения с ITL в Зимбабве представляли Admiral Markets, Aktors, BCS Training, Cybernetica, Digital Nation и Nortal.

Саммит Transform Africa Summit (TAS) проводится в шестой раз и призван объединить международных лидеров, предпринимателей и международные организации для совместного содействия цифровой революции в Африке. Эстония участвует в TAS с 2017 года.

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