Сборная Эстонии по баскетболу узнала соперников по олимпийскому отборочному турниру

Отборочный турнир в Эстонии состоится с 12 по 15 августа в Тондираба.

Для выхода в плей-офф, сборная Эстонии должна в группе из четырех команд занять минимум второе место. Матчи плей-офф состоятся в польском городе Гвилиц.

Результаты жеребьёвки:

Группа А (Таллинн): Эстония, Чехия, Израиль, Северная-Македония.

Группа В (Гвилиц): Польша, Босния и Герцеговина, Венгрия, Португалия.

Группа С (Стамбул): Турция, Украина, Болгария, Исландия.

Группа D (Стамбул): Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Швеция.

Первые две команды группы выйдут в полуфинал, где продолжат борьбу за путевку. Ее получит победитель финала восьмерки. При этом полуфиналы и финал пройдут в формате одного матча.

Победитель плей-офф в Гвилице завоюет путевку в отборочный турнир к Олимпиаде, который состоится в июле 2024 года. Вторую европейскую путевку разыграют в турецком Стамбуле.

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