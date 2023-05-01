ФОТО | Британская разведка: зачем Россия роет траншеи, каких мир не видел несколько десятков лет?(43)
В своей сегодняшней сводке военная разведка Минобороны Британии отмечает, что с прошлого лета Россия построила самую масштабную сеть оборонительных сооружений в мире из существовавших где-либо за последние десятилетия. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Ссылаясь на имеющиеся снимки, аналитики отмечают, что Россия особенно усиленно укрепляет северную границу оккупированного Крыма, а кроме того, ее военные прорыли сотни километров траншей в глубине самой России, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Масштабы этих работ говорят о том, что российское руководство глубоко обеспокоено возможностью серьезного прорыва со стороны Украины, говорится в сводке Минобороны. При этом, отмечает ведомство, часть из этих сооружений, вероятно, приказали построить местные военачальники, чтобы поддержать нарратив российской пропаганды о том, что России якобы угрожает опасность со стороны Украины и НАТО.
Также в сеть просочились спутниковые кадры сети окопов вдоль левого берега Днепра. Их опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик в своем Twitter.
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