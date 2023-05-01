ФОТО | Британская разведка: зачем Россия роет траншеи, каких мир не видел несколько десятков лет?

Ссылаясь на имеющиеся снимки, аналитики отмечают, что Россия особенно усиленно укрепляет северную границу оккупированного Крыма, а кроме того, ее военные прорыли сотни километров траншей в глубине самой России, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Масштабы этих работ говорят о том, что российское руководство глубоко обеспокоено возможностью серьезного прорыва со стороны Украины, говорится в сводке Минобороны. При этом, отмечает ведомство, часть из этих сооружений, вероятно, приказали построить местные военачальники, чтобы поддержать нарратив российской пропаганды о том, что России якобы угрожает опасность со стороны Украины и НАТО.

Также в сеть просочились спутниковые кадры сети окопов вдоль левого берега Днепра. Их опубликовал OSINT-аналитик Брэди Эфрик в своем Twitter.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.