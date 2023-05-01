ГАЛЕРЕЯ | Загляденье! В Таллинне прошел весенний слет любителей американских автомобилей

Вся парковка была заполнена американскими автомобилями самых разных марок. Особенно выделялись ретро-автомобили: их ностальгический шарм и неповторимость не оставили равнодушными зрителей и участников мероприятия.

Смотрите в галерее, как это выглядело.

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