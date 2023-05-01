01.05.2023, 15:38
ГАЛЕРЕЯ | Загляденье! В Таллинне прошел весенний слет любителей американских автомобилей(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в столичном районе Ülemise City состоялся традиционный весенний слет любителей американских автомобилей.
Вся парковка была заполнена американскими автомобилями самых разных марок. Особенно выделялись ретро-автомобили: их ностальгический шарм и неповторимость не оставили равнодушными зрителей и участников мероприятия.
Смотрите в галерее, как это выглядело.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.