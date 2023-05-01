01.05.2023, 15:15
В Ласнамяэ автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе
ФОТО: | Õhtuleht
В воскресенье, 30 апреля, в таллиннском районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой пострадала пожилая женщина.
ДТП случилось в 11:06 на перекрестке Мустакиви и Лаагна теэ, когда 61-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Toyota, сбил пересекавшую дорогу по пешеходному переходу 73-летнюю женщину, сообщила пресс-служба полиции.
Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.
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