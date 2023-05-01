Российский призер Олимпийских игр арестована в Индии за продажу наркотиков

Призёр Олимпийских игр 1980 года в плавании брассом на 200 метров Светлана Варганова арестована на Гоа (Индия) за продажу наркотиков. По информации Indian Express, бывшая спортсменка в течение нескольких лет проживала на Гоа и была членом наркокартеля, состоящего, помимо неё, ещё из двух человек: бывшего российского полицейского и „вора в законе“, имя которого не называется, и местного жителя Акаша.

Ещё 14 апреля Варганову задержали в Индии, при ней были обнаружены наркотики. Позже, также с веществами, были задержаны и её сообщники.

„Она поставляла наркотики только иностранным гражданам. У неё также дома был открыт кальянный бар, куда иностранцы могли приходить и употреблять наркотики“, — сказал близкий к следствию представитель полиции.

Следствие указывает, что наркокартель распространял разнообразные наркотики. Также были обнаружены поддельные документы и наличные в виде индийских рупий, долларов США и тайских батов.

Варгановой 58 лет. Она серебряный призер Олимпиады-1980 по плаванию, а также чемпионка мира 1982 года.

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