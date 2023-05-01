Сотни дельфинов погибли у Крымского побережья из-за российских подводных лодок и кораблей

В апреле вблизи временно оккупированного Крыма найдено более сотни погибших дельфинов.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка „Тузловские лиманы“ (Одесская область) Иван Русев. По его словам, среди этих животных есть контуженные и те, которые имеют симптомы поражения военными сонарами.

Русев отметил, что если официально зарегистрировано более 100 погибших животных, то реальное количество намного больше. В частности, согласно научным расчетам, численность погибших китообразных составляет более тысячи особей.

Эксперт подчеркивает, что главным фактором продолжения гибели редких черноморских животных является активность российских подводных лодок и кораблей в Черном море.

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