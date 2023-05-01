Умер легендарный вратарь рижского „Динамо“ Михаил Василенок

1 мая знаменитому хоккеисту исполнилось бы 75 лет.

Василенок играл за рижское „Динамо“ в чемпионате СССР с 1967 по 1986 год. Несколько матчей провел за московское „Динамо“. С 1991 по 1994 год выступал за рижский „Вецмейстарс“ и „Латвияс Зелтс“. На протяжении пяти лет привлекался в сборную СССР. Попал в заявку сборной СССР на Кубок Канады-1976.

После завершения игровой карьеры в 1994 году тренировал вратарей „Пардаугавы“ и лиепайского „Металлурга“. С 2008 по 2010 год работал тренером вратарей сборной Латвии. В этой должности принял участие в трех чемпионатах мира и Олимпийских играх в Ванкувере.

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