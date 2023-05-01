РЕПОРТАЖ RusDelfi | Белополье - уязвимый город на границе с Россией: сюда прилетают 1000-килограммовые снаряды, но люди не успевают прятаться

Мэр Белополья Юрий Зарко принимает нас у себя в рабочем кабинете, чтобы дать вводные о ситуации в городе.

Мэр рассказывает о своих амбициозных планах по благоустройству города - парка, улиц, домов, в частности мэрии. Мэрия находится в здании 1970 года постройки, но ремонта здесь не хватает. По его словам, бюджет города ограничен. Заходим в кабинет мэра. Из четырех колонок играет спокойная музыка. На стенах дипломы и грамоты, около стола стоят кубки за спортивные достижения городских команд.

„Если в других городах Украины, например, в Киеве звучит сигнал тревоги, то у киевлян есть время подготовиться, например, спрятаться в бомбоубежище. А у нас - две-три секунды. Только услышал звук исходящего снаряда, все, через три секунды прилетело. Нет никакой возможности, чтобы предпринять какие-то действия“, - рассказывает Зарко о том, в каких условиях живут люди в Белополье.

Попадание в школу

Затем Юрий Зарко подвозит нас к двухэтажному зданию из красного кирпича. Половина дома разрушена. Это школа. „Само здание построено приблизительно в 1881 году. В свое время здесь учился наш земляк - его дом буквально отсюда в 50 метрах - Антон Семенович Макаренко, который стал известным педагогом. В одном классе учились Казимир Малевич и Александр Лесь“, - рассказывает Зарко - учитель истории по образованию.