РЕПОРТАЖ RusDelfi | Белополье - уязвимый город на границе с Россией: сюда прилетают 1000-килограммовые снаряды, но люди не успевают прятаться
Белополье — город в Сумской области Украины, находится на границе с Россией. Ситуация в городе осложнена тем, что по его территории прилетает из всех видов оружия, в том числе 500-килограммовые и 1000-килограммовые бомбы. Подготовиться и спрятаться в бомбоубежищах у местных жителей нет времени, поскольку с момента вылета до прилета проходит всего 20 секунд.
Мэр Белополья Юрий Зарко принимает нас у себя в рабочем кабинете, чтобы дать вводные о ситуации в городе.
Мэр рассказывает о своих амбициозных планах по благоустройству города - парка, улиц, домов, в частности мэрии. Мэрия находится в здании 1970 года постройки, но ремонта здесь не хватает. По его словам, бюджет города ограничен. Заходим в кабинет мэра. Из четырех колонок играет спокойная музыка. На стенах дипломы и грамоты, около стола стоят кубки за спортивные достижения городских команд.
„Если в других городах Украины, например, в Киеве звучит сигнал тревоги, то у киевлян есть время подготовиться, например, спрятаться в бомбоубежище. А у нас - две-три секунды. Только услышал звук исходящего снаряда, все, через три секунды прилетело. Нет никакой возможности, чтобы предпринять какие-то действия“, - рассказывает Зарко о том, в каких условиях живут люди в Белополье.