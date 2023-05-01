Грузовой поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей - губернатор

„В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы“, - написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, движение на этом участке дороги приостановлено.

По данным телеграм-канала „База“, на перегоне Рассуха-Унеча сошёл с рельс железнодорожный состав с 60 вагонами, гружёный нефтепродуктами и пиломатериалами, 7-8 вагонов в данный момент лежат на боку. Произошёл пожар. На месте находятся экстренные службы.