В Ленинградской области подорвана опора ЛЭП

На территории Сусанинского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области подорвана опора линии электропередачи, сообщает „Медуза“ со ссылкой на главу региона Александра Дрозденко. На другой опоре ЛЭП, по его словам, было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое разминировали.