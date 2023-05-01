01.05.2023, 13:13
В Ленинградской области подорвана опора ЛЭП(18)
ФОТО: | telegram
В результате подрыва опоры, сообщил Дрозденко, электроснабжение населенных пунктов не нарушено — сеть переключилась в автоматическом режиме.
Глава Ленинградской области призвал жителей „быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах“.
После подрыва ЛЭП было возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых устройств.
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