В ночь на 1 мая российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. Пострадали 34 человека, среди них пятеро детей

Как сообщил командующий ВСУ Валерий Залужный, всего было выпущено 18 ракет, 15 из них удалось сбить.

Ракеты, написал Залужный в телеграме, около 02:30 были запущены с самолетов стратегической авиации — девяти Ту-95 из района Оленегорска в Мурманской области и двух Ту-160 из района Каспийского моря.

В Днепропетровской области в Павлоградском районе в результате ракетного удара пострадали, по предварительным данным, 25 человек, в том числе трое детей, сообщил глава региона Сергей Лысак. Самой младшей девочке всего 8 лет.

У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения. Две женщины находятся в реанимации.

В Павлограде, по его словам, повреждено промышленное предприятие, а также 19 многоэтажных домов, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, а также пять магазинов.

В числе прочего ракеты были выпущены по столице Украины. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявил, что все ракеты, выпущенные по городу, удалось сбить, жертв и разрушений нет.

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