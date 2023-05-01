Бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе в Ласнамяэ будут проходить в парке Паэ

„Занятия по скандинавской ходьбе очень просты и полезны всем вне зависимости от уровня физической подготовки, в том числе пожилым и малоподвижным людям. Если при обычной ходьбе работает только нижняя часть тела, то скандинавская ходьба задействует всё тело, что позитивно влияет на здоровье“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

С приходом теплой погоды управа района Ласнамяэ запустила в районных парках традиционные бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Состоявшиеся в апреле этого года тренировки в парке Тондираба были очень популярными. С мая время начала занятий изменится, и они будут проходить в парке Паэ.

Тренировки в парке Паэ состоятся в мае 2, 9, 16, 23 и 30 числа, начало в 11.00 перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Участие и прокат инвентаря бесплатны.

Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. При возникновении вопросов относительно тренировок информацию можно получить по телефону 645 7702.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.