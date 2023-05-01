Отчет: престиж профессии учителя зависит не только от зарплаты(6)
Учителя в Эстонии предпочитают работать в школах с хорошей культурой управления, и зарплата - не единственный решающий фактор.
Престиж учительской профессии зависит от качества руководства и здоровой культуры труда в школах, утверждает Центр мониторинга развития в недавнем кратком докладе „Репутация учительской профессии в Эстонии и перспективы ее развития“.
В Эстонии профессия учителя была первым карьерным решением для 69% женщин-учителей и только для 41% мужчин-учителей. Среди мужчин этот показатель является одним из самых низких в Евросоюзе. „Чем сильнее стремление к преподаванию, тем больше учитель способен со временем адаптироваться к меняющемуся характеру профессии и связанным с ней ролям“. Хотя престиж профессии учителя в Эстонии по сравнению с другими европейскими странами средний, следует учитывать, что статистика относится к 2018 году, когда зарплата учителей была значительно ниже, чем сегодня“, - пояснила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.
В 2018 году минимальная зарплата учителя составляла 1150 евро, а в этом году уже 1749 евро. „Рост учительской зарплаты в последние годы начал снова поднимать престиж профессии. Например, средняя зарплата учителя сейчас составляет 82% от средней зарплаты специалиста со степенью магистра“, - добавила Киндсико.
Зарплата является важным, но не самым важным фактором престижа профессии учителя.
В своем коротком докладе Центр мониторинга развития отмечает, что сегодня на рынке труда для квалифицированного учителя есть более привлекательные альтернативы, чем несколько десятилетий назад. В контексте рынка труда большее значение имеет рабочая среда и культура управления, предлагаемые другими организациями. „Как работодатель, школа должна думать о том, насколько хорошо она может конкурировать с другими работодателями и обеспечивать современную рабочую среду“, - добавила Киндсико. По ее мнению, отношения между учителями и их сотрудниками, а также отношения между руководством и учителями - другими словами, рабочая атмосфера в школах - становятся все более важными.
Одним из преимуществ профессии учителя, отмеченных Центром мониторинга развития в своем кратком докладе, является гарантия занятости, то есть меньшая зависимость от цикличности экономики, а кризисы последних лет сделали преподавание более привлекательным.
Если среди школьников престиж учительской профессии относительно низок, то среди старших возрастных групп она ценится более высоко. В Эстонии лишь 16% учащихся средних школ видят себя учителями, в то время как доля желающих стать учителями студентов составляет 41%, а людей в возрасте 35-50 лет - 30%.
Более высокая репутация преподавания среди пожилых людей также связана с растущей тенденцией к смене профессии, когда все больше людей возвращаются к преподаванию в более зрелом возрасте. В последние годы средний возраст начинающего учителя составляет 35 лет.
Центр мониторинга развития - это аналитический центр при Рийгикогу, который анализирует будущее развитие общества и экономики. Центр осуществляет исследовательские проекты по широкому кругу тем с целью анализа долгосрочных изменений в обществе и выявления новых тенденций и изменений.
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