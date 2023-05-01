Отчет: престиж профессии учителя зависит не только от зарплаты

Престиж учительской профессии зависит от качества руководства и здоровой культуры труда в школах, утверждает Центр мониторинга развития в недавнем кратком докладе „Репутация учительской профессии в Эстонии и перспективы ее развития“.

В Эстонии профессия учителя была первым карьерным решением для 69% женщин-учителей и только для 41% мужчин-учителей. Среди мужчин этот показатель является одним из самых низких в Евросоюзе. „Чем сильнее стремление к преподаванию, тем больше учитель способен со временем адаптироваться к меняющемуся характеру профессии и связанным с ней ролям“. Хотя престиж профессии учителя в Эстонии по сравнению с другими европейскими странами средний, следует учитывать, что статистика относится к 2018 году, когда зарплата учителей была значительно ниже, чем сегодня“, - пояснила эксперт Центра мониторинга развития Энели Киндсико.

В 2018 году минимальная зарплата учителя составляла 1150 евро, а в этом году уже 1749 евро. „Рост учительской зарплаты в последние годы начал снова поднимать престиж профессии. Например, средняя зарплата учителя сейчас составляет 82% от средней зарплаты специалиста со степенью магистра“, - добавила Киндсико.

Зарплата является важным, но не самым важным фактором престижа профессии учителя.

В своем коротком докладе Центр мониторинга развития отмечает, что сегодня на рынке труда для квалифицированного учителя есть более привлекательные альтернативы, чем несколько десятилетий назад. В контексте рынка труда большее значение имеет рабочая среда и культура управления, предлагаемые другими организациями. „Как работодатель, школа должна думать о том, насколько хорошо она может конкурировать с другими работодателями и обеспечивать современную рабочую среду“, - добавила Киндсико. По ее мнению, отношения между учителями и их сотрудниками, а также отношения между руководством и учителями - другими словами, рабочая атмосфера в школах - становятся все более важными.