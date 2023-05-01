Российская пловчиха сменила спортивное гражданство на французское

„Рада объявить о том, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию ​​на следующем чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях пять и десять км. Большое спасибо французской федерации плавания“, — написала пловчиха в Instagram.

Также Кирпичникова поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания за веру в нее на протяжении восьми лет.

22-летняя спортсменка дважды стала чемпионкой Европы в 2021 году. В том же году ей трижды покорился чемпионат Европы на короткой воде. Стоит отметить, что она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.