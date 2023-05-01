Российская пловчиха сменила спортивное гражданство на французское
Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова в социальных сетях сообщила о смене спортивного гражданства. Она будет представлять Францию на чемпионате мира — 2023 по водным видам спорта. Об это сообщает „Gazeta“.
„Рада объявить о том, что я прошла процесс натурализации и стала гражданкой Франции. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем чемпионате мира по водным видам спорта на дистанциях пять и десять км. Большое спасибо французской федерации плавания“, — написала пловчиха в Instagram.
Также Кирпичникова поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания за веру в нее на протяжении восьми лет.
22-летняя спортсменка дважды стала чемпионкой Европы в 2021 году. В том же году ей трижды покорился чемпионат Европы на короткой воде. Стоит отметить, что она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде.
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