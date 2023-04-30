ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (431-й день) | Киев отрицает, что Россия захватила „дорогу жизни“ в Бахмут. Президент Чехии заявил о критической нехватке боеприпасов в Украине
Подводим итоги 431-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Российская армия далека от перекрытия „дороги жизни“, по которой в Бахмут поставляют продукты питания, лекарства, вооружение и другие необходимые вещи для военных и гражданских лиц. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинскому онлайн-изданию Zn.ua.
„Россияне уже несколько недель говорят о захвате „дороги жизни“, а также о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам „обрезать“ нашу логистику“, - подчеркнул Череватый.
Он добавил, что украинские инженеры и специалисты по логистике также ведут работу по прокладыванию новых путей снабжения Бахмута.
Утверждения основателя частной военной компании „Вагнер“ Евгения Пригожина о возможном отводе боевиков ЧВК от Бахмута могут указывать, что близкий к президенту РФ Владимиру Путину предприниматель опасается уязвимостей российских позиций в тылу этого города для украинских контратак, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре. В обнародованном 28 апреля интервью российскому провоенному блогеру Пригожин посетовал на нехватку снарядов. „Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории“, - заявил бизнесмен. Кроме того, основатель „Группы Вагнера“ продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины, отмечают аналитики ISW.
В последние месяцы в российской армии ужесточились наказания за нарушение дисциплины, утверждают в британской разведке. Провинившихся военнослужащих стали заключать в „зинданы“ - импровизированные камеры, представляющие собой ямы в земле, закрытые сверху металлической решеткой. Попасть в зиндан можно, например, за пьянство или попытку расторгнуть контракт, пишут авторы ежедневной сводки Минобороны Великобритании. Они отмечают, что в первые месяцы войны в Украине провинившихся военнослужащих наказывали мягче, в том числе позволяя отказникам вернуться домой. Все более жесткие меры, направленные на улучшение дисциплины в российских войсках, стали вводиться с осени 2022 года, подчеркивают в Лондоне. Тенденция усилилась после того, как в январе 2023 года командование возглавил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
По состоянию на 30 апреля 2023 года более 1432 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного российского вторжения, сообщает офис генерального прокурора Украины. 477 из них погибли, более 955 получили ранения различной степени тяжести. Данные не являются окончательными, подчеркнули в ведомстве - работа по их актуализации продолжается в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 452, в Харьковской - 275, Киевской - 128, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 69, Днепропетровской - 67, Луганской - 66.
Находящийся с визитом в Венгрии папа римский Франциск призвал к миру в Украине. Во время воскресной полуденной молитвы в Будапеште он просил о мире для самых страдающих людей, в том числе „измученного соседнего украинского народа и русского народа“. Перед полуденной молитвой Франциск отслужил мессу на площади под открытым небом в присутствии около 50 000 человек. Накануне понтифик также встретился с беженцами из Украины, в ходе встречи он поблагодарил венгерскую церковь за прием людей и помощь им, независимо от конфессиональной принадлежности.
Пожар на нефтебазе в аннексированном РФ Севастополе является подготовкой к активным действиям украинской армии, заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. „Эта работа является подготовительной к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают“, - сказала она в эфире национального телемарафона.
Резервуары с топливом загорелись в Севастополе утром 29 апреля. Местные „власти“ заявили, что причиной пожара стало попадание в цистерны беспилотного летательного аппарата, повреждены четыре из них. В свою очередь, в украинской разведке утверждают, что в результате атаки уничтожено более десяти резервуаров общей емкостью около 40 тысяч тонн с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ.
Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем беспилотников Bayraktar, компанией Baykar, заявил министр стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. „Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения“, - написал он в Telegram.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех погибших при ночном обстреле приграничного поселка Суземка. Еще двое, по данным главы российского региона, пострадали. Работы по разбору завалов разрушенного дома продолжаются.
Минобороны РФ утверждает, что российские „штурмовые отряды“ взяли под контроль еще четыре квартала Бахмута. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, речь идет о западной части города.
В Генштабе ВСУ эту информацию пока не комментировали. Накануне представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в комментарии Zn.ua заявил, что россияне далеки от захвата „дороги жизни“ из Часового Яра в Бахмут. Он также сообщил, что инженеры и специалисты по логистике прокладывают новые пути, по которым можно доставлять в город оружие, медикаменты, еду, боеприпасы и вывозить раненых. „Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и упреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше“, - добавил представитель ВСУ.
Российские войска несколько раз обстреляли Авдеевку в Донецкой области, заявил глава местной военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, город подвергся ударам из „Градов“ и танков, а также был атакован авиацией. „Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет“, - цитирует Барабаша „Суспільне“. Как указывает издание, по состоянию на 30 апреля в Авдеевке остаются 1782 гражданских, в том числе 12-летний ребенок - его ищут.
Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать способы увеличения поставок боеприпасов в Украину, заявил президент страны Петр Павел после возвращения в Прагу из Киева. По его словам, Украина испытывает острую нехватку снарядов, которые необходимы ей для начала контрнаступления, сообщают České Noviny. Запасы некоторых из необходимых Украине боеприпасов имеются в странах, которые традиционно закупали советскую технику, добавил он.
„Критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно обороняться, но и в какой-то степени ограничивает возможности проведения ею успешного контрнаступления“, - цитирует издание Павла. Президент Чехии также отметил, что союзники поставляют Украине эффективное вооружение, в том числе современные танки, но с минимальным количеством боеприпасов. Украинские военные, по его словам, могут развернуть технику лишь на несколько дней, а затем им приходится отводить ее назад. „По сути, это становится складским запасом. И в этом нет особого смысла“, - подытожил Павел.
В российском Минобороны заявили об уничтожении на железнодорожной станции в районе Краматорска эшелона с 200 тоннами боеприпасов для ВСУ, а также полевой мастерской в Сумской области. С украинской стороны реакции на эти заявления пока не последовало. В оперативной сводке Генштаба ВСУ в числе прочих упоминаются ракетный удар по Краматорску и авиаудар по поселку Середина-Буда в Сумской области. Отмечается, что в результате последнего повреждены частные дома.
О ракетных ударах по Краматорску утром в воскресенье сообщал также глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Две ракеты, по его словам, упали в поле за городом, еще две - в промышленной зоне и одна - вблизи жилого дома в частном секторе, однако она не взорвалась. Пострадавших нет, уточнил Кириленко.
Российские сил продолжают применять тактику террора против соседней страны, отмечает Генштаб ВСУ. „Сегодня противник нанес 2 ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также в течение суток нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам“, - указывается в вечерней оперативной сводке. По данным украинского Генштаба, россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Украинские силы за сутки отразили более 20 атак противника на указанных участках фронта, отмечается далее.
В сводке также указывается на ситуацию в больницах захваченного российскими силами Луганска, которым все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в Луганск из Московской области прибыла группа медиков, в частности хирурги, отмечают в ВСУ. „В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию России жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек“, - сообщается в сводке.
В результате обстрелов Никополя погиб 48-летний местный житель, еще двое пострадали: 46-летняя женщина и 80-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, уточнив, что в течение сегодняшнего дня российские силы дважды обстреливали город из тяжелой артиллерии. По словам Лысака, в Никополе повреждены 6 многоэтажек и столько же частных домов, а также несколько хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач.
Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine - IFU) разместил на своей официальной странице заказ на вооружения „дальнего радиуса действия“. Заявки принимаются до 4 мая включительно.
Тактико-технические характеристики, которые содержатся в нем, не позволяют определить, какую именно систему собирается закупить IFU, однако им соответствуют в том числе и оперативно-тактическипе ракеты MGM-140 ATACMS, которые хотели бы получить украинские военные.
В списке характеристик говорится, что это должна быть ракета с дальностью от 100 до 300 километров наземного, морского или воздушного запуска с боевой частью от 20 до 490 килограммов.
В российском Минобороны назначен новый заместитель министра по материально-техническому обеспечению - им стал генерал-полковник Алексей Кузьменков, ранее занимавший должность заместителя директора Росгвардии. Это уже вторая смена начальника по тылу в российском военном ведомстве с начала полномасштабного вторжения в Украину. В сентябре прошлого года на должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению был назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. 27 апреля российские „военкоры“ сообщили о его отставке.