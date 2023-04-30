ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (431-й день) | Киев отрицает, что Россия захватила „дорогу жизни“ в Бахмут. Президент Чехии заявил о критической нехватке боеприпасов в Украине

В последние месяцы в российской армии ужесточились наказания за нарушение дисциплины, утверждают в британской разведке. Провинившихся военнослужащих стали заключать в „зинданы“ - импровизированные камеры, представляющие собой ямы в земле, закрытые сверху металлической решеткой. Попасть в зиндан можно, например, за пьянство или попытку расторгнуть контракт, пишут авторы ежедневной сводки Минобороны Великобритании. Они отмечают, что в первые месяцы войны в Украине провинившихся военнослужащих наказывали мягче, в том числе позволяя отказникам вернуться домой. Все более жесткие меры, направленные на улучшение дисциплины в российских войсках, стали вводиться с осени 2022 года, подчеркивают в Лондоне. Тенденция усилилась после того, как в январе 2023 года командование возглавил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Утверждения основателя частной военной компании „Вагнер“ Евгения Пригожина о возможном отводе боевиков ЧВК от Бахмута могут указывать, что близкий к президенту РФ Владимиру Путину предприниматель опасается уязвимостей российских позиций в тылу этого города для украинских контратак, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре. В обнародованном 28 апреля интервью российскому провоенному блогеру Пригожин посетовал на нехватку снарядов. „Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории“, - заявил бизнесмен. Кроме того, основатель „Группы Вагнера“ продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины, отмечают аналитики ISW.

Он добавил, что украинские инженеры и специалисты по логистике также ведут работу по прокладыванию новых путей снабжения Бахмута.

„Россияне уже несколько недель говорят о захвате „дороги жизни“, а также о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам „обрезать“ нашу логистику“, - подчеркнул Череватый.

Российская армия далека от перекрытия „дороги жизни“, по которой в Бахмут поставляют продукты питания, лекарства, вооружение и другие необходимые вещи для военных и гражданских лиц. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинскому онлайн-изданию Zn.ua.

Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем беспилотников Bayraktar, компанией Baykar, заявил министр стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. „Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения“, - написал он в Telegram.

Резервуары с топливом загорелись в Севастополе утром 29 апреля. Местные „власти“ заявили, что причиной пожара стало попадание в цистерны беспилотного летательного аппарата, повреждены четыре из них. В свою очередь, в украинской разведке утверждают, что в результате атаки уничтожено более десяти резервуаров общей емкостью около 40 тысяч тонн с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Пожар на нефтебазе в аннексированном РФ Севастополе является подготовкой к активным действиям украинской армии, заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. „Эта работа является подготовительной к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают“, - сказала она в эфире национального телемарафона.

Находящийся с визитом в Венгрии папа римский Франциск призвал к миру в Украине. Во время воскресной полуденной молитвы в Будапеште он просил о мире для самых страдающих людей, в том числе „измученного соседнего украинского народа и русского народа“. Перед полуденной молитвой Франциск отслужил мессу на площади под открытым небом в присутствии около 50 000 человек. Накануне понтифик также встретился с беженцами из Украины, в ходе встречи он поблагодарил венгерскую церковь за прием людей и помощь им, независимо от конфессиональной принадлежности.

По состоянию на 30 апреля 2023 года более 1432 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного российского вторжения, сообщает офис генерального прокурора Украины. 477 из них погибли, более 955 получили ранения различной степени тяжести. Данные не являются окончательными, подчеркнули в ведомстве - работа по их актуализации продолжается в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех погибших при ночном обстреле приграничного поселка Суземка. Еще двое, по данным главы российского региона, пострадали. Работы по разбору завалов разрушенного дома продолжаются.

Минобороны РФ утверждает, что российские „штурмовые отряды“ взяли под контроль еще четыре квартала Бахмута. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, речь идет о западной части города.

В Генштабе ВСУ эту информацию пока не комментировали. Накануне представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в комментарии Zn.ua заявил, что россияне далеки от захвата „дороги жизни“ из Часового Яра в Бахмут. Он также сообщил, что инженеры и специалисты по логистике прокладывают новые пути, по которым можно доставлять в город оружие, медикаменты, еду, боеприпасы и вывозить раненых. „Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и упреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше“, - добавил представитель ВСУ.

Российские войска несколько раз обстреляли Авдеевку в Донецкой области, заявил глава местной военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, город подвергся ударам из „Градов“ и танков, а также был атакован авиацией. „Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет“, - цитирует Барабаша „Суспільне“. Как указывает издание, по состоянию на 30 апреля в Авдеевке остаются 1782 гражданских, в том числе 12-летний ребенок - его ищут.

Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать способы увеличения поставок боеприпасов в Украину, заявил президент страны Петр Павел после возвращения в Прагу из Киева. По его словам, Украина испытывает острую нехватку снарядов, которые необходимы ей для начала контрнаступления, сообщают České Noviny. Запасы некоторых из необходимых Украине боеприпасов имеются в странах, которые традиционно закупали советскую технику, добавил он.