ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (431-й день) | Киев отрицает, что Россия захватила „дорогу жизни“ в Бахмут. Президент Чехии заявил о критической нехватке боеприпасов в Украине

Утверждения основателя частной военной компании „Вагнер“ Евгения Пригожина о возможном отводе боевиков ЧВК от Бахмута могут указывать, что близкий к президенту РФ Владимиру Путину предприниматель опасается уязвимостей российских позиций в тылу этого города для украинских контратак, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре. В обнародованном 28 апреля интервью российскому провоенному блогеру Пригожин посетовал на нехватку снарядов. „Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории“, - заявил бизнесмен. Кроме того, основатель „Группы Вагнера“ продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины, отмечают аналитики ISW.