ЧП и криминал
30.04.2023, 18:00

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне загорелся фасад крупного торгового центра, люди были эвакуированы

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В воскресенье во второй половине дня в столичном районе Хааберсти загорелся фасад торгового центра.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17.20. В Хааберсти произошло возгорание фасада торгового центра, в котором находятся гипермаркет Rimi и казино Olympic.

„Люди из торгового центра эвакуированы, никто не пострадал“, - сообщили Delfi из Спасательного департамента.

Пожар удалось быстро локализовать. Через час с небольшим пожар был потушен. Пожарные сообщили, что проводится окончательная проверка и проветривание помещений.

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