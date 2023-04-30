ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне загорелся фасад крупного торгового центра, люди были эвакуированы

Информация о пожаре поступила спасателям в 17.20. В Хааберсти произошло возгорание фасада торгового центра, в котором находятся гипермаркет Rimi и казино Olympic.

„Люди из торгового центра эвакуированы, никто не пострадал“, - сообщили Delfi из Спасательного департамента.

Пожар удалось быстро локализовать. Через час с небольшим пожар был потушен. Пожарные сообщили, что проводится окончательная проверка и проветривание помещений.